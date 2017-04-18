Судя по изменившейся фигуре, Наталья Кикнадзе готовится стать мамой в пятый раз

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе посетили премьеру нового фильма «Большой» режиссера Валерия Тодоровского. В Большом театре супруга популярного телеведущего появилась в объемной белой блузе, под которой можно было разглядеть округлившийся живот. Впрочем, возможно, это просто неудачный ракурс.

Напомним, у Натальи Кикнадзе подрастают 20-летний сын Нико и 17-летняя дочь Эрика от первого брака. Дочери Нине от Ивана Урганта в этом году исполнится 9 лет, а младшей Валерии всего полтора года.

Фото: Starface, Instagram