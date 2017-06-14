В этом году Ксения Собчак, Максим Виторган и их маленький сын Платон отправились в Сочи, где проходит фестиваль «Кинотавр». Несмотря на то, что мальчику нет и года, он уже слыл бывалым путешественником. В этот раз мальчик впервые увидел море.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Июн 13 2017 в 11:40 PDT

«Платон Максимович хоть уже и бывалый путешественник, но первое море и обмывание ножек все-таки в России, в Сочи да еще и в отеле с ласковым названием "Родина" ))) В нашем любимом отеле Родина, единственном здесь, где есть свой, приватный тихий пляж», — написала звездная мама.

И хотя погода не слишком располагает купаниям с маленькими детьми, семья отлично проводит время, наблюдая за буйствои стихии.

Публикация от Alena Rumyantseva (@alenarum)Июн 11 2017 в 3:12 PDT

Часто Ксению можно увидеть в компании Светланы Бондарчук. «Моя соседка по столу и по лучшему отелю Сочи — красотка Света))) Как же здесь хорошо!!!!!! Особенно после бурных кинотаврских ночей)))», — пишет в блоге молодая мама, которая не забывает и о выходах в свет.

Напомним, что Ксения и Максим стали родителями в ноябре 2016 года, на третьем году брака.

Фото: instagram.com