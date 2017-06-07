Пару недель назад Екатерина Андреева впервые опубликовала в Instagram фото и видео со своей единственной дочерью, 34-летней Натальей. Похоже, ведущая вошла во вкус, ведь с тех пор она стала гораздо чаще радовать подписчиков семейными снимками. Так, сегодня Андреева показала новое фото с наследницей, сопроводив его длинным сообщением, в котором порассуждала о воспитании детей.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Июн 6 2017 в 11:31 PDT

«Маммс и Дочельс. (Был такой барельеф -Маркс и Энгельс). Я смотрю на неё, как в зеркало. И вижу то,что сама заложила .Нормальный такой Капитал получила. Пенять не на кого. Но заложила я круто. (И заметьте-не за воротник) Воспитывайте детей по образу и подобию своему. Тока проверьте, чтобы подобие своё было нормальным. А то пенять будет не на кого. Что посеешь, то пожнёшь. Люблю смотреть с людьми в одну сторону-вдаль, вперёд, вверх».

«Ну очень похожа на маму .... Две красавицы !», «Ой как точно все сказано!) очень красивые!) вернее красивые и умные-большая редкость!», «Какая грация, девочки, просто восхитительно», «Это счастье, когда родитель так хорошо и открыто может отзываться о своем ребенке.», - восхитились пользователи Сети.

Фото: instagram.com, eastnews.ru