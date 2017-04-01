Сергей Лазарев — певец, карьера которого началась еще в детстве. Многие помнят его по нескольким выпускам в «Ералаше». Как рассказывал сам певец, в детстве он занимался спортивной гимнастикой и мечтал стать музыкантом.

Знаменитым Лазарев стал благодаря группе «Smash!!». После нескольких лет яркого успеха группы, Лазарев начал сольную карьеру. Но и актерскую игру Сергей не забывает: он занят в нескольких постановках московских театров.

А вот личная жизнь Лазарева всегда оставалась за семью печатями. Поклонницы сходили с ума, а Сергей держал дистанцию и заявлял: у него кое-кто есть... Все изменилось после того, как он рассказал о своем романе с Лерой Кудрявцевой. Они стали одной из самых ярких пар шоу-бизнеса того времени. Лера старше певца на 12 лет, но, по при признанию звезд, не это стало причиной разрыва. Хотя пара уже готовилась к свадьбе, что-то помешало их отношениям. «Я в прекрасных отношениях со всеми своими бывшими. Есть какие-то совсем старые связи, которые завершились, мы просто не видимся, но с остальными отлично общаемся», — рассказывал Сергей в интервью.

И с 2012 года никто не знал ничего о любовных делах Лазарева. 21 октября 2015 года в интервью газете «Телесемь» Сергей признался, что у него есть девушка. Про неё известно только, что она из «околомузыкальной сферы». Больше Ларарев ничего не говорил. До прошлого года, когда случилась сенсация: журналисты выяснили, что он скрывает двухлетнего сына Никиту.

Теперь же поклонники гадают, кто мама малыша и как Сергей справляется со всем один: и с выступлениями, и с гастролями, и с воспитанием сына. Сегодня ему исполнилось 34 года, а мы реши представить, как певец будет выглядеть через 20 лет. Верим?

Фото: instagram.com, globallookpress.com