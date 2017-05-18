Старшая дочь экс-фигуристки Татьяны Навки, родившаяся 17 лет назад в ее браке с Александром Жулиным, известна нам как начинающая певица. Результаты ее творческой деятельности — два музыкальных хита — можно найти по псевдониму Алексия. Девушка уже даже успела выпустить видеоклип. На днях Саша решилась на новый эксперимент и стала лицом одного из проектов «МУЗ-ТВ».

«Каждый вторник в PRO-Новостях Саша Жулина представляет обзор новых клипов», — гласит сообщение в официальном Instagram канала.

Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv)Май 16 2017 в 6:52 PDT

На снимке девушка держится очень уверенно: у нее уже есть некоторый опыт в этой сфере. Накануне Нового года она пробовала себя в роли ведущей музыкального чарта на канале MTV, сообщает «СтарХит».

Мама и отчим поддерживают будущую звезду. Татьяна Навка сообщала, что они со старшей дочерью — лучшие подруги.

Фото: instagram.com