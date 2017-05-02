С каждым годом Саша Жулина, дочь бывшей фигуристки Татьяны Навки, становится все красивее. Сегодня гордая мама опубликовала ее новый портрет, посвятив девушке теплые слова в честь дня ее рождения.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Май 2 2017 в 6:44 PDT

«Любовь моя, с Днем Рождения! Спасибо Всевышнему, что подарил мне тебя, 17 лет назад! Несмотря на то, что бываю строга и требовательна к тебе, знай, я всегда уверена в тебе и горжусь тобой! Спасибо тебе, что мудра не по возрасту, что никогда не даешь повода мне краснеть за тебя, что всегда честна и верна своему слову!!! Просто иди вперед, никогда не останавливайся, а я всегда буду рядом! Ты сильная, умная, мудрая, честная, справедливая, у тебя все получится! Будь счастлива мой ангел!», — написала Татьяна.

«Красивая девочка! На маму похожа) с днем рождения!!!», «Как на папу похожа!», «Порода видна!», «Поздравляю вас обоих!!!», «Какая красивая! Семейного благополучия вашей семье», — восхитились подписчики.

Саша родилась в браке Татьяны с тренером по фигурному катанию Александром Жулиным. Девочка и правда очень напоминает отца.

Она увлекается пением и добилась в этом определенных успехов, выступает под псевдонимом Алексия и даже уже выпустила собственный клип. Помимо этого, она много внимания уделяет учебе, ведь впереди у нее — полная успехов жизнь.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Саше всего наилучшего.

Фото: starface.ru, globallookpress.com, instagram.com