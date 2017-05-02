Несколько дней назад стало известно, что 30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Пол новорожденного старались не разглашать, однако вскоре певица решила сама сообщить поклонникам о прибавлении в семействе и вместе с тем рассказать, кто же появился на свет. Как оказалось, у пары родилась девочка.

Сейчас счастливые родители заняты приятными хлопотами. И если для Полины это уже не в новинку (от первого брака с актером Петром Кисловым у артистки есть девятилетний сын Андрей), то для Дмитрия дочь стала первым ребенком. Вероятно, новоиспеченного отца так захлестывают эмоции, что он решил поделиться ими с подписчиками, опубликовав трогательно фото с малышкой на своей странице в Instagram.

«Всё изменилось совершенно. Жизнь поделилась на до и после. Я испытываю чувства настолько сильные, что даже не смогу подобрать слов для их описания. Это что то, совершенно мной прежде не испытанное. Любовь иного порядка. А запах! Этот запах не возможно сфотографировать и это мучает меня. Самый вкусный запах на свете!», - подписал Исхаков.

Фанаты наперебой принялись желать девочке здоровья и благополучия, а также отметили, что Дмитрий очень чувственный папа: «Не все папы такие чувственные. Приятно читать.», «Дима, поздравляю! Счастье!!!», «Здоровья малышке!», «Дети пахнут и правда вкусно! Когда они рождаются, то то чувство огромнейшего счастья которое тоже мало как можно передать словами! Я желаю вашей семье только самых лучший, счастливых дней!», «Как это мило и трогательно!!! Дмитрий вы будете ,нет вы уже самый лучший папа для вашей малышке!! Счастья и здоровья вам!!!!».

Фото: instagram