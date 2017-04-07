Несколько минут назад в блоге Натальи Фриске появился видеоролик, который он составила из фотографий беременной Жанны Фриске и снимков маленького Платона:

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Апр 6 2017 в 2:07 PDT

«Мой Платошка, если бы ты знал как нам не хватает тебя...( с днем рождения мой любимый мальчишка!!! Ты у меня самый красивый, умный, замечательный и любимый!!!! Тетя бабушка и дедушка очень любят тебя, и всегда помнят о тебе!! Спасибо тебе мой сист за такого мужчину, я тебе обещаю что ты будешь гордится сыном!», — написала она.

Женщина очень скучает по сестре, с которой ее разлучила смерть, и по племяннику, с которым она не видится в силу обстоятельств. Каждый месяц она посвязает запись Жанне и время от времени показывает подписчикам архивные фотографии мальчика. Не так давно она публиковала коллаж из совместных фотографий с ним:

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Мар 28 2017 в 4:29 PDT

Сейчас Платон живет с папой. После серии скандалов тот ограничивает его общение с родственниками. Дмитрий много занимается сыном и предпочитает не комментировать ситуацию.

Фото: instagram.com