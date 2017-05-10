10 мая в Лондоне состоялась премьера нового фильма культового режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура», где одну из эпизодических ролей сыграл его друг Дэвид Бекхэм. Бывший футболист исполнил роль опасного воина Триггера. Как признался сам Бекхэм, перед началом съемок картины он долго репетировал вместе с режиссером, чтобы достойно справиться с ролью.

На красной дорожке теперь уже актер появился в сопровождении своего старшего сына, 18-летнего Бруклина. Наследник четы Бекхэмов выглядел уверенным и не терялся перед многочисленными камерами. Как отметили многие поклонники, Бруклин стал настоящим мужчиной, уже можно с уверенностью сказать, что у Дэвида растет достойная замена.

А вот что касается актерской игры экс-футболиста, то тут мнения как простых зрителей, так и кинокритиков сильно разошлись. Одни были бесконечно рады видеть кумира на больших экранах и похвалили Дэвида за хорошую игру, другие же в пух и прах раскритиковали его работу. Сам новоиспеченный артист согласился на роль не сразу. «Я знаю, что многие спортсмены пытались играть и провалились. Это сложная профессия, в которой тебе необходимы обширные знания и дисциплина, я бы никогда не решился на это без специальной подготовки. Но я доволен тем, что получилось. Я готов ко всему. Я публичная персона и не боюсь критики», — признавался он в интервью с The Times. Так или иначе, самое главное, что думают об этом его родные, а они очень гордятся первыми актерскими шагами главы семейства.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Май 10 2017 в 10:21 PDT

Фото: global look press, east news, instagram.com