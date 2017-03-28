Сегодня Дэвид Бекхэм опубликовал в своем блоге фото, от которого у многих его фанатов сжалось сердце. Прекрасное лицо бывшего футболиста изуродовано шрамом — настолько реалистичным, что лишь желтые неухоженные зубы дают надежду на то, что это — всего лишь грим.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham)Мар 28 2017 в 6:59 PDT

На самом деле это — кадр из фильма «Меч короля Артура», который выйдет в мировой прокат в мае 2017 года, и в котором 41-летний красавец сыграл одну из ролей.

Режиссер фильма — его давний друг Гай Ричи. «Дэвид — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал, и мне было фантастически комфортно с ним на съемочной площадке», — говорил он в беседе с редактором The Sun.

Сам новоиспеченный артист согласился на роль не сразу. «Я знаю, что многие спортсмены пытались играть и провалились. Это сложная профессия, в которой тебе необходимы обширные знания и дисциплина, и я бы никогда не решился на это без специальной подготовки. Но я доволен тем, что получилось. Я готов ко всему. Я публичная персона и не боюсь критики», — признавался он в интервью с The Times.

Фото: globallookpress.com