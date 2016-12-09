Привлекательные мужчины в расцвете сил, успешные и сексуальные, верные любимым женщинам и обожающие проводить время со своими детьми, а не в поисках новых романтических приключений. Такие бывают? Да! Доказано героями нашего материала.

Дэвид Бекхэм

Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 42 года. Спортивную карьеру футболист завершил несколько лет назад, а вот со статусом женатого мужчины и образцового отца (сам возит детей в школу, готовит завтраки, а дочку Харпер просто боготворит) расставаться не собирается. При этом с возрастом Бекхэм становится только привлекательнее, поддерживает себя в прекрасной форме и снимается в весьма откровенных рекламных кампаниях. Супруга Виктория не перестает восхищаться: публикует в Instagram фотографии то с прессом мужа, то вид сзади — и подписывает все комплиментами в духе «папочка все еще горяч».

So so proud Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Мар 26 2017 в 7:18 PDT

Максим Виторган

Максим Виторган после сорока лет превратился буквально в мужчину мечты. Женившись на Ксении Собчак, актер вдохновился примером супруги, отправился в спортзал — и теперь вместо лишнего веса может похвастаться привлекательным торсом. Однако любуется он не собой, а любимой женой и сыном Платоном. По словам самого Виторгана, только в зрелом возрасте он смог осознанно прочувствовать все радости отцовства.

Крис Хемсворт

На Криса Хемсворта без футболки можно смотреть если не вечно, то очень долго. Но в случае с Крисом все как в музее — трогать руками нельзя. Доступ к телу есть только у любимой супруги Эльзы Патаки, родившей ему дочь Индию и двойняшек Тристана и Сашу, в которых Хемсворт души не чает.

Джейми Дорнан

Актер играет поклонника БДСМ Кристиана Грея в фильмах по романам писательницы Э. Л. Джеймс, ради ролей в которых хорошенько потрудился в спортзале, а в обычной жизни предпочитает образу секс-символа тихие семейные радости. Все свои «пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан показывает только жене Амелии Уорнер. В феврале прошлого года у Уорнер и Дорнана родилась вторая дочь, с которой Джейми гуляет даже в перерывах между дублями неподалеку от съемочной площадки.

Павел Прилучный

Одному из самых симпатичных российских актеров Павлу Прилучному нет еще и тридцати, а он уже папа двоих детей и примерный глава семейства. Прилучный и его супруга Агата Муцениеце не скрывают, что страсти между ними по-прежнему кипят шекспировские — и иногда выливаются в серьезные ссоры, но главным для них все равно остается их крепкая семья.

Жерар Пике

Голубоглазый защитник «Барселоны» Жерар Пике все голы посвящает своей единственной любимой женщине, колумбийской певице Шакире, и сыновьям Милану и Саше. В феврале футболисту исполнилось только тридцать, но он давно уже променял веселые тусовки на отдых в компании семьи — и не перестает нас умилять фотографиями и роликами с малышами.

I love to bite Sasha's ear! Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique) Дек 9 2016 в 1:35 PST

Иван Ургант

Самымй популярный российский телеведущий честно признается, что комплексует из-за своих пухлых щек, но мы Ивана считаем очень даже симпатичным. Привлекательности Урганту добавляет не только чувство юмора, но и нежное отношение к супруге Наталье Кикнадзе и дочерям Эрике, Нине и Валерии.

Ченнинг Татум

Стриптиз и многочисленные девушки остались для Ченнинга Татума в прошлом. Актер завязал с откровенными танцами, вот уже более десяти лет он хранит верность жене Дженне Дуан. В конце мая дочке супругов Эверли исполнится четыре года. Не знаем, как Татум поздравит малышку с днем рождения, а вот жену недавно поздравил очень трогательно — опубликовал в Instagram фото с Дженной и назвал ее своим золотом и радугой в небе.

Эштон Катчер

Эштон Катчер играл плейбоев в кино и отшучивался в ответ на едкие замечания о том, что и в жизни он играет роль симпатичного альфонса при голливудской звезде Деми Мур. Сейчас Эштон, по его словам, наконец чувствует себя в своей тарелке: не ходит на светские тусовки, не комментирует личную жизнь, а все свободное время старается проводить с женой Милой Кунис, дочкой Уайатт и сыном Димитрием, появившимся на свет в ноябре прошлого года.

Мэттью МакКонахи

Мэттью МакКонахи перестал играть обаятельных покорителей женских сердец в не самых выдающихся фильмах и праздновать все новые победы в личной жизни. МакКонахи поразил всех игрой в сериале «Настоящий детектив» и получил свой первый «Оскар» за фильм «Далласский клуб покупателей». Награду актер посвятил жене Камиле Алвес, с которой растит троих детей — дочь Виду и сыновей Леви и Ливингстона.

Гай Ричи

Образцовый семьянин и симпатяга Гай Ричи не смог ужиться со своенравной Мадонной, семейное счастье он обрел с более покладистой женщиной, моделью Джейки Эйнсли. Гай и Джеки встречались пять лет, а пару лет назад поженились. Главными гостями на свадьбе стали их сын Рафаэль и Леви, дочь Ривка, а также дети Ричи от Мадонны — Рокко и усыновленный в этом браке Дэвид Банда.

Дуэйн Джонсон

В прошлом году журнал People назвал Дуэйна Джонсона самым сексуальным мужчиной в мире. Сам актер считает самой сексуальной в мире женщиной свою девушку Лорен Хэшиан, с которой он вместе вот уже десять лет. В 2015 году у пары родилась дочь Жасмин, которая превращает рестлера по прозвищу Скала в нежнейшего мужчину на свете. Кроме того, у Джонсона есть пятнадцатилетняя дочь Симон от первой супруги. Актер поддерживает со старшей дочерью очень теплые и близкие отношения, а недавно очень трогательно поздравил ее с днем рождения: «Самая уникальная, сильная, нерушимая, полная любви, ни на что не похожая связь — это связь между отцом и дочерью. Горжусь тем, какой прекрасной молодой женщиной ты стала».

Teaching 'em young to start applauding the moment daddy starts singing. Smart girl. Answering my egotistical questions is clearly a work in progress;). Happy 1st Birthday baby girl. Got you for life. #Aiga #PuaMana Публикация от therock (@therock) Дек 16 2016 в 8:29 PST

Фото: Global Look Press, Instagram, Getty, Starface, East News