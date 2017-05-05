27 апреля стало известно, что 30-летняя Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Она подарила своему супругу Дмитрию Исхакову дочку. Наконец новоиспеченные родители сообщили имя малышки, причем сделали это весьма оригинальным способом.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Май 5 2017 в 9:22 PDT

«Сегодня счастливый отец получил свидетельство о рождении. Знакомьтесь, Мия Дмитриевна Исхакова! Будь счастлива малышка! В мире нет таких слов, чтобы рассказать о нашей нежности и любви к тебе, наша девочка», — написала Полина под снимком.

«Впервые стать отцом в 39 лет, в возрасте, в котором некоторые уже становятся дедушками)... чувствую, что это не тоже самое, что в 20 или даже в 30. В молодости слишком сильно эго и кипят страсти. Столько всего хочется попробовать, узнать, увидеть, доказать. Со временем устаешь жить для себя. Короче, крошка Мия Дмитриевна, пришла и совершенно изменила наш мир. Кстати, мы думали и у нас в шортлисте было 5-7 имен. В течении всех 9 месяцев мы называли малышку другим именем. Но когда она появилась и мы лично познакомились, поняли что имя нужно другое. Так вот, когда мы выбирали между несколькими именами, в один день было два 2! знака. Я не суеверный, но знаки уважаю и подмечаю. Всего в один день было 2 знака. Новый конвертик для малышки, которой мы распечатали назывался MIA. И тут же Полинина подруга детства пишет и присылает фото бутылки воды, которую только что купила, на крышке написано Мия. Все было решено) такие дела... #папа #головокружение #любовь #мия», — рассказал в своем блоге Дмитрий.

Певица и фотограф поженились в 2014 году. Они вместе воспитывают девятилетнего сына Андрея, который родился в первом браке артистки с актером Петром Кисловым.

Напомним, что Полина до конца скрывала свое интересное положение. Даже когда ее беременность была очевидна, она отрицала ее и даже обещала устроить скандал организаторам шоу, которые ненароком раскрыли ее секрет.

Фото: instagram.com