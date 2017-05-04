Сегодня в семье экс-солистки группы «Блестящие», а ныне ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Орловой праздник. Ее сыну Артему исполнилось 16 лет. Несмотря на то, что артистка — активный пользователь соцсетей, она очень редко впускает подписчиков в свою личную жизнь. Однако в такой радостный день Ольга сделала исключение. Орлова решила публично поздравить сына, опубликовав в Instagram редкое фото с Артемом, даже не одно. Ведущая сделала коллаж из снимков и отметила, как быстро летит время.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 4 2017 в 12:43 PDT

«Как быстро летит время! И тебе уже 16, мой любимый мальчик! Я так рада, что аист принёс мне именно тебя!!! Такого заботливого, веселого, рассудительного! Иногда, тебе приходится терпеть моё занудство по- поводу учебы и прочего, но в этом ( в том числе) и заключается процесс воспитания, уж прости))) И когда я вижу, каким замечательным ты становишься, понимаю, что я делаю все правильно! Пусть всегда удача будет рядом с тобой!!! Будь здоров и счастлив, мой взрослый малыш !!! И знай, что за твоей спиной, рядом с Ангелом-Хранителем, всегда стоит мама, которая в любой момент подставит тебе своё плечо. Я очень тебя люблю», — подписала фото Ольга.

«Нашего любимого мальчика с днём рождения!!!!! Исполнения желаний! Удачи», «Поздравляю сыночка,Олечка!И Вас поздравляю с тем,что благодаря Вам ,человечек достиг уже таких взрослых высот!», «Тема, с днем рождения!», — присоединились к поздравлениям подписчики.

Напомним, что Артем появился на свет в браке Ольги с крупным бизнесменом Александром Кармановым. Спустя три года после рождения наследника семья распалась. В одном из интервью Орлова рассказывала, что ее сын очень занят учебой, у него почти нет свободного времени. Артем учится в двух школах: обычной и английской, где все обучение строится только на иностранном языке, а в будущем планирует работать в экономической сфере.

Фото: instagram.com