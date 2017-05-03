Принято считать, что королевские семьи могут и должны жить лучше своих подданных. У них множество слуг, готовых превращать жизнь своих монархов в комфортную сказку, их детьми занимаются специально обученные люди. Это не так, сообщает журнал People со ссылкой на источник, приближенный к семейству принца Уильяма и Кейт Миддлтон. «У них нет слуг», — цитирует издание.

Гостей, которые посещают резиденцию Анмер Холл в графстве Норфолк, где живет семья, встречает сама Кейт. Чаще всего она появляется в дверях с двухлетней принцессой Шарлоттой на руках и трехлетним принцем Джорджем, мило обнимающим ее за лодыжки.

«Там вообще не соблюдают формальности. Мы чувствовали себя как в гостях у обычной семьи. Мы обедали все вместе, Джордж и Шарлотта сидели на высоких стульчиках и ели домашнюю еду вместе с нами. Вокруг были разбросаны их игрушки», — рассказывает инсайдер.

У детей есть няня, Мария Туррион Борралло, которая помогает семье и по дому, но чаще всего они проводят время вчетвером.

Кейт сама воспитывает детей, часто играет с ними. Они лепят и рисуют, играют в футбол, смотрят детскую передачу про свинку Пеппу. В недавнем интервью с BBC Radio 1 принц Уильям отмечал, что Джордж уже начал скучать во время просмотра, он взрослеет не по дням, а по часам.

Иногда семейство выезжает в Баклбери — деревушку, расположенную неподалеку от Лондона, где выросла будущая герцогиня и где сейчас живут ее родители, Майк и Кэрол Миддлтоны. Они посещают праздники и просто гуляют вместе. Местные недавно видели Кейт с Шарлоттой на руках, Джорджа, Кэрол, Майка и их собаку на прогулке. «Отличный день! Рады вас видеть!», — поприветствовала семья простых граждан. Шарлотта, вероятно, устала, она еще мала для длительных прогулок — предположили жители деревушки.

Фото: people.com, globallookpress.com