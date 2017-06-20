13 июня американские СМИ сообщили: у одного из элитных госпиталей Лос-Анджелеса, Медицинского центра Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана, замечено рекордное количество охраны. По сведениям прессы, туда была направлена популярная певица Бейонсе, которая ни разу не была в этом госпитале раньше, наблюдалась у другого врача, в другом заведении, и вообще планировала рожать дома. Вся эта информация указывала на экстренные роды.

Как выяснилось позже, малыши родились 12 июня, но по сей день находятся под присмотром врачей. Источник из окружения пары сообщил, что новорожденных двойняшек пока могут выписать из-за незначительных проблем со здоровьем: они находятся в боксе с ультрафиолетовыми лампами. СМИ предполагают, что из-за недоношенности у детей 35-летней Бейонсе и 47-летнего Джей Зи развилась детская желтуха, которая обычно проходит сама, как только печень ребенка окрепнет и окажется в состоянии нормально функционировать.

Желаем здоровья малышам!

Фото: globallookpress.com