Вчера рядом с одним из элитных госпиталей Лос-Анджелеса, Медицинским центром Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана, было замечено рекордное количество охраны. Американские журналисты сопоставили факты и пришли к выводу: в стенах заведения находится никто иной как Бейонсе, которая в феврале сообщила, что готовится стать мамой близнецов.

Роды были экстренными, сообщают СМИ. Бейонсе ни разу не была в этом госпитале раньше, наблюдалась она у другого врача, в другом заведении. Более того — есть версия, что звезда планировала рожать дома, но, по всей вероятности, что-то пошло не так. Впрочем, судя по свидетельствам очевидцев, которые якобы видели, как телохранители звезды заносили в отделение два детских автокресла, малыши в порядке.

NY Daily News уточняет: родились мальчик и девочка. Представители пары пока никак не прокомментировали информацию.

Напомним, что первый ребенок пары, дочка Блю Айви, родилась в январе 2012 года. О ее рождении мама и папа сообщили лишь через два дня после счастливого события. Поговаривают, что малышка должна была присутствовать при родах. Известно также, что долго в декрете звезда засиживаться не планирует — уже в следующем году она станет главным хедлайнером музыкального фестиваля Coachella.

Фото: globallookpress.com