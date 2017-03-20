Известный российский художник Никас Сафронов — отец четверых детей. Несмотря на сложные отношения со своими потомками, он точно знает, какие правила стоит соблюдать, когда становишься родителем. Сегодня он рассказал о некоторых из них в эксклюзивном интервью порталу «Летидор».

«Когда в семье появляется ребенок, родители открывают для себя мир как бы заново. При появлении малыша нужно пересмотреть весь свой образ жизни, отказаться от вредных привычек, которые, возможно, были у вас до этого, не ругаться при ребенке и вообще стараться не использовать бранную лексику. Ведь дети буквально "впитывают" все то, что дают им в начале их жизни родители, копируют поведение взрослых. Поэтому нужно быть примером для своего ребенка. Дети — это очень серьезно», — уверен он.

Одна из основных целей родителей, счтьает мужчина — воспитать порядочного и достойного гражданина, личность: «родители постоянно должны заниматься своим ребенком, уделять ему свое время, гулять и играть с ним. Родители должны оградить ребенка от любых негативных явлений и впечатлений». Он подчеркнул, что в родителях ребенок видит пример, и чтобы он мог гордиться своими мамой и папой, те должны постоянно работать над собой и самосовершенствоваться.

«Я советую воспитывать детей с такой установкой, чтобы они не поддавались влиянию двора, а, наоборот, старались быть примером для других детей. Ребенку необходимо донести, что люди не все одинаковые, что есть хулиганство и опасность, но он должен быть сильным и не поддаваться этим течениям. Родители должны стараться воспитать в ребенке личность, развить его внутренний стержень», — рекомендует Никас. Он уверен: только так, в атмосфере уважения и просвещения, ребенок может избежать пагубных привчек и дурного влияния извне.

Также Сафронов рассказал о своем отношении к беспорядку, который устраивают дети, какие физические нагрузки, по его мнению, стоит выбирать, чтобы поспособствовать развитию творческих способностей.

Фото: globallookpress.com