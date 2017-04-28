Несколько часов назад в своем блоге 43-летняя Наташа Королева сообщила радостную новость: «У меня появился еще один сыночек!!!». Как оказалось, артистка стала крестной мамой мальчика Максимилиана, чему бесконечно рада.

«Мой сладкий крестник Максимилиан!!!Я так счастлива за моих друзей Рому и Юлианну!!! Этот лучезарный, долгожданный мальчишка привнёс в вашу и нашу жизнь столько радости, света и положительных эмоций !!!Дай Бог ему огромного счастья !!», — написала счастливая певица.

Церемония крещения проходила в Карловых Варах, куда Королева прилетела заранее. Для такого важного события артистка выбрала свободное платье в клетку, синий кардиган и, конечно же, платок. Подписчики поспешили поздравить Наташу с обретением статуса крестной мамы и отметили, что это большая ответственность: «Наташа, ты очень хорошая крестная! Здоровья и счастья крестик и всем вам», «Поздравляем, Наташенька!!!», «Поздравляю. Это очень ответственный шаг. Удачи», «Пусть растёт здоровым и счастливым на радость папе, маме и Крестной».

Напомним, что несколько дней назад Королева заинтриговала поклонников неожиданным сообщением в своем блоге: «В ожидании чуда!», которое многие восприняли как намек на беременность. Тогда муж певицы Сергей Глушко так прокомментировал эту ситуацию: «Да, картинку и подпись Наташа действительно поставила забавную. Ну, вы понимаете, что мы творческие люди, можем рождать не только себе подобных, но и что-то другое. Пока ничего говорить не стану. Но это будет огромным сюрпризом для всех». Правда это или нет, пока остается только догадываться, однако многие фанаты артистки уверены — скоро в семье Натальи и Сергея появится еще один наследник.

Фото: instagram