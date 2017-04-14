Наталья Королева и Сергей Глушко не раз признавались, что очень хотели бы еще раз стать родителями. И им это удалось, уверены подписчики блога певицы. Сегодня Наташа оставила в нем загадочное сообщение, которое многие восприняли как намек на долгожданную беременность артистки.

«В ожидании чуда!!!», — написала женщина под своим забавным портретом:

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Апр 14 2017 в 3:12 PDT

Звезда добавила интригующий хэштег #магиялюбви.

«Есть два варианта :1.новая песня 2.ожидание маленького бебика», «Беременна?!», «Ну ничего себе новости.... Неужели долгожданный бебик? Песни-то все время выходят... Поздравляю, красавица!!», «Наташенька, поздравляю с беременностью, дорогая!!! Очень рад за вас с Сережей!!», — радуются поклонники творчества певицы.

Наташа Королева и Сергей Глушко женаты с 2003 года. Пара воспитывает 15-летнего Архипа — своего единственного ребенка. Недавно певица призналась, что они с мужем давно мечтают еще об одном малыше, но несколько естественных беременностей звезды, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами, пишет портал Letidor.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella)Мар 26 2017 в 9:42 PDT

Фото: instagram.com