7 апреля 43-летняя певица Натали стала мамой в третий раз. У нее родился сын весом в 3,5 килограмма, рост малыша составил 51 сантиметр. Он стал своеобразным подарком на день рождения звезды.

Сегодня молодая мама поделилась первой фотографией младенца. «Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка», — написала она.

Публикация от @natali_star74Апр 12 2017 в 5:59 PDT

Старшие сыновья певицы совсем взрослые. У них свои увлечения, Толя даже ведет свой видеоблог.

Публикация от @natali_star74Фев 23 2017 в 10:04 PST

Напомним, что Натали и ее муж Александр воспитывают двух сыновей — 15-летнего Арсения и 6-летнего Анатолия. Первая и вторая беременности закончились неудачно.

Напомним, что своего третьего ребенка артистка твердо решила рожать в России. Более того — выбрала совершенно обычный государственный родильный дом. «Во-первых, медицинский центр находится в моем районе. Это важно, ведь мне надо туда оперативно доехать. Здесь я рожала второго сына. Помню, когда семь лет назад ждала Толика, мне дали телефон главврача. По рассеянности забыла ему позвонить. И тут начались схватки. По иронии судьбы меня привезли как раз к ней, Нине Анатольевне. Сейчас она уже ушла на пенсию, но посоветовала молодого акушера, свою преемницу. Я полностью уверена в здешних докторах. Зарубежные клиники даже не рассматривала, зачем? Как говорится, дома и стены помогают», — говорила звезда. Ведение беременности и роды обошлись Натали примерно в 100 тысяч рублей.

Фото: instagram.com