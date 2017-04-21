Сегодня в блоге 40-летнего шоумена Максима Галкина появилось видео, на котором его сын исполняет «Песню о шофере» Леонида Агутина. «Как по нотам!!! #дети #гарригалкин #музыканассвязала», — гласит подпись. Нестандартный подход очаровательного мальчика растрогал подписчиков:

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 21 2017 в 10:16 PDT

«Брависсимо!!!», «С генами не поспоришь!! Классное исполнение!!!», «У Гарри есть слух, здорово! Природа сделала подарок, не стала отдыхать!», «Чувство ритма, пунктирно мелодическая линия, темп - в полном порядке! С настроением - остервенением. Выступил - понравился!», «Будущий музыкант растет! Клевый мальчишка!!!», «Какой славный сладкий малыш! Здоровья и долгих счастливых лет», — восхищаются они.

Очевидно, что родители воспитывают своих детей не только на современных играх и мультфильмах, но и смотрят с ними классику. Песня, которую исполнил мальчик, Леонид Агутин пел в старом добром новогоднем фильме «Старые песни о главном»:

Фото: instagram.com