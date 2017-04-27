48-летняя Татьяна Буланова души не чает в своих сыновьях: 24-летнем Александре, который родился в браке с музыкантом Николаем Таргиным, и 10-летнем Никите от футболиста Владислава Радимова. Артистка часто рассказывает об успехах детей в интервью и гордится тем, что они не избалованы деньгами. Доказательством тому стал старший сын Саша, который еще со студенческих времен сам зарабатывает себе на жизнь. Сейчас молодой человек работает бариста, а его младший брат Никита увлекается съемками, монтирует видео и занимается футболом. Накануне певица опубликовала на своей странице в Instagram милое семейное фото со своими мужчинами.

«Мои любимые дети!», — подписала снимок Татьяна.

Многие пользователи отметили, что Буланова вполне может сойти за подружку своего сына. И не только потому, что она прекрасно выглядит, но и потому, что ее сын стал настоящим мужчиной.

«Мама ровесница старшенького ;) Замечательно выглядите!», «Такими сыновьями можно только гордиться! Им тоже есть, кем гордиться!», «Детки взрослеют,а вы Танюша молоденькая и хорошеете», «Красивые детки», «Смысл жизни - это дети!!! Ведь они - наше всё-всё-всё!!!», — написали поклонники.

К слову, о молодости Татьяны: на днях артистка приняла участие в фотосессии, где предстала в образе Мэрилин Монро. Об этом она также сообщила в своем блоге, рассказав о фотовыставке «Яркость в оттенках серого», где все желающие смогут увидеть ее в образе великой актрисы. Подписчики Булановой осыпали комплиментами артистку и отметили, что она выглядит моложе своих лет.

Фото: instagram