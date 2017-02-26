Татьяна Буланова решила окунуться в ностальгию и воспоминания. В своем блоге она опубликовала много архивных и современных фотографий. Большинство из них — из ее фан-групп, которых в Instargam сразу несколько. Татьяна поблагодарила поклонников за возможность вспомнить хорошие моменты жизни: «Спасибо добрым людям-находят интересные фото и видео!:)».

Больше всего впечатляет снимок с ее взрослыми детьми. Татьяна выглядит очень молодой, ее можно назвать подругой старшего сына. «Мои мужчины:)», — скромно подписала Буланова фотографию с сыновьями.

Публикация от Татьяна Буланова (@bulanova.fan.club)Фев 25 2017 в 5:51 PST

Подписчики восхищены внешностью всех троих. «Такое теплое и нежное фото!», «Тот случай, когда мама выглядит моложе старшего сына», «Тань, красивые Ваши мальчики!!! На Вас похожи!!!» — пишут они.

Напомним, что старшему сыну Александру от брака с Николаем Тагриным в марте исполнится 24 года. Младший сын 8 марта отметит 10-летие. С его отцом, Владиславом Радимовым, Татьяна развелась в конце прошлого года.

Фото: instagram.com, globallookpress.com