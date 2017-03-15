Эвер Габо, дочери Миллы Йовович, несказанно повезло. Она унаследовала яркую внешность и уже сейчас ее буквально забрасывают выгодными рекламными контрактами. Однако все предложения отвергает звездная мама. Она объяснила, почему.

«Я категорически отказываюсь подписывать контракты, которые в изобилии предлагаются моей дочери. Исключено. Одно дело — пройти пробу на какую-то роль в кино, другое — стать моделью. Слишком просто. Твое фото видят в социальных сетях — и все, готово, тебя уже зовут что-то рекламировать. Иными словами, я хочу, чтобы Эвер окончила школу и у нее было нормальное детство. Еще успеет стать взрослой», — цитирует ее слова Letidor.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)Дек 12 2016 в 3:27 PST

Кому как не ей известно, что яркая внешность и успешная карьера — далеко не все в жизни. Мужчину своей мечты Милла встретила лишь в 2000-х годах: в 2009 году Йовович официально стала супругой режиссера Пола Андерсона, роман с которым начался в 2002 году. Пол стал третьим мужем звезды. В 2007 году у Милы родилась Эвер, а в 2015 — Дашиэл Иден. Звезда недавно призналась, что метает о третьем ребенке.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)Дек 25 2016 в 6:44 PST

Фото: instagram.com