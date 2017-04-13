67-летний Михаил Боярский никогда не говорил о любви, в привычном ее понимании, к своей жене, 64-летней Ларисе Луппиан. Он всегда называл ее «средой своего обитания» и частью себя. Актер восхищается супругой не только как женщиной и матерью, но и как «гениальной» бабушкой.

В интервью журналу «7 дней» Михаил рассказал, что Лариса, в отличие от него, серьезно взялась за воспитание их внука Андрюши, сына Лизы Боярской и Максима Матвеева. Женщина начала активно изучать английский язык, просто потому что мальчику это будет полезно.

«Мне кажется, для любимого внука она даже китайский с легкостью освоит. Я на такие подвиги уже не способен…», — поделился Боярский.



К слову, Михаил много времени уделил, рассказывая о маленьком Андрее. Актер считает его рождение главным успехом своей дочери, и с удовольствием поделился увлечениями малыша. Так, по словам Боярского, Андрей растет обычным мальчиком: любит мультики, собирает конструкторы и не любит ложиться спать.

«Он может сутками собирать разные сооружения. Идеально, когда рядом с ним его папа. Максим ведь тоже повернут на технике, у него золотые руки: винтить, строгать, лепить, строить — у него к этому талант. Вот они вдвоем как сядут — к ним лучше не подходить».

Себя же артист называет поверхностным воспитателем и с ностальгией вспоминает о своем детстве.

«Мне нравится шутить, озорничать, разыгрывать, издеваться. Со мной Андрюша хохочет… А я очень люблю за ним наблюдать. Это великое время — детство! Но оно так быстро проходит! Жизнь проходит… Я сам вроде бы совсем недавно ловил тритонов в фонтане, лазил по крышам, забирался с пацанами на «разрушку»… А теперь смотрю на внука и внучек, с каким восторгом они слушают гудки пароходов, прыгают на батуте, катаются с горки и обливаются водой из шланга... Такие свеженькие, новенькие люди!», — заключил Михаил.

Но десткий задор у Боярского все же еще есть. Примером тому стала история о первом дне рождения внука. Михаил устроил для наследника незабываемый праздник. Он нарядился в белый костюм и исполнил песни The Beatles.

«Я помню тот праздник. Андрюша проснулся, посмотрел на нас очень по-взрослому и понял, что попал в ненормальную семейку — весь потолок в шарах, дедушка прыгает, бабушка прыгает... Кажется, это было только вчера, а ведь Андрею исполнилось пять лет…», — рассказал артист.

Фото: East News, Instagram