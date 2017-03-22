Маргарита Суханкина растит двоих приемных детей — дочь Леру и сына Сережу. Постоянно гастролирующей певице сложно уделять им достататочно внимания, потому что она является главным кормильцем в семье. Свое отсустствие Суханкина старается компенсировать любовью и подарками.

«Мне кажется, такого количества игрушек, как у Леры и Серёжи, нет ни у кого. Но я не просто покупаю им всt подряд или потакаю каждому капризу. Дети знают, что игрушки дома появляются потому, что мама много работает, а чтобы иметь хорошую работу, надо учиться. <...> Чувство вины за частые разлуки в моем случае полностью перебивается чувством ответственности за семью. <...> Я стараюсь все компенсировать общением, любовью и, конечно, привожу из поездок подарки», — рассказала артистка порталу «Летидор».



Впрочем, Маргарита Суханкина, которая все свободное от работы время старается проводить с детьми, отметила, что в ее ненормированном графике есть свои плюсы:

«Сейчас я стараюсь свой график выступлений строить с учетом школьных каникул, чтобы была возможность, вернувшись с гастролей, неделю провести вместе с детьми, съездить с ними куда-нибудь, например, в дельфинарий или Дарвиновский музей. У меня ненормированный рабочий график, в котором есть свои плюсы. Вот, например, сегодня я вернулась домой, меня не было 3 дня, были концерты в Сочи, Брянске и Москве. До этого я 10 дней была дома с детьми. По-моему, это прекрасно, не каждая работающая мама, которая проводит в офисе 5 дней в неделю с 10 до 19, так может».

Фото: Global Look Press, Instagram, личный архив Маргариты Суханкиной