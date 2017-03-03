Популярная певица Маргарита Суханкина — приемная мама. Окончательное решение усыновить двух ребят из детского дома она приняла в 2013 году. Она долго готовилась к этому шагу и осознавала, что ей придется столкнуться с трудностями. Сегодня она рассказала порталу Letidor, с какими именно.

3-летняя Лера и 4-летний Сережа стали называть незнакомую тетю мамой буквально на второй день знакомства. Детдомовские дети всегда ждут мам и пап. Маргарита тоже сразу же почувствовала с ними связь, это и помогло ей вытерпеть «притирку».

Так, мальчик отказывался есть некоторые блюда. «Я это уже пробовал, мне не нравится», — говорил он. Так давали о себе знать воспоминания из прошлой жизни. «Лера тоже была очень разборчивой в еде. Дашь ей кашу, а она тихо говорила: "Мамочка, очень вкусно". По этим словам я сразу понимала, что она отодвинет тарелку и скажет: "На потом мне оставь". За их маленькими плечами была непростая жизнь, и я относилась к этому с пониманием и терпением», — вспоминает Суханкина.

Однажды Сережа попытался ударить пса, который жил в доме новой мамы. «Когда сын в первый раз увидел собаку, то сказал, что у них дома тоже были два пса, и попытался пнуть Мишку ногой. Мы долго с ним разговаривали о том, что животных обижать нельзя, что они так же, как люди, чувствуют боль. Вскоре они с Мишкой очень подружились», — поведала певица.

Сверстникам о своей прошлой жизни дети ничего не рассказывают.

Подробности ищите в колонке Маргариты, посвященной аспектам приемного материнства.

Фото: starface.ru