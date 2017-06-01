Новость о том, что 77-летний Эммануил Виторган и его 55-летняя жена Ирина Млодик скоро станут родителями, стала одной из самых обсуждаемых за последние сутки. Ее источником стала колонка Леры Кудрявцевой. Как оказалось, сама Ирина Млодик была не в курсе своего «интересного положения». «Ну нет, конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили, что ли?», — цитировали ее СМИ.

Пресса обратилась за разъяснениями к самой виновнице переполоха. «Да не беременны они! И речь не идет ни о каком суррогатном материнстве или усыновлении-удочерении. Что-то в моей авторской колонке для сайта напутала редактор и поставила неправильный заголовок. Дальше историю подхватила пресс-служба телеканала и тоже подала ее неверно. Я уже сделала выговор. Все, что там подали неправильно, в этих анонсах и статьях должны были исправить сегодня. Но, к сожалению, слухи уже пошли. Поэтому еще раз подчеркиваю: Ирина Млодик не беременна. И пополнения в их семье пока не планируется», — сообщила Лера в беседе с WDay.

Что же расскажет в очередном выпуске программы «Секрет на миллион» Эммануил Виторган, мы узнаем в эту субботу. Все «выигрыши» звезд, полученные ими за сенсационные признания, идут на благотворительность.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Май 27 2017 в 4:27 PDT

А вы поверили в то, что звездная пара станет родителями? Ведь все возможно в современном мире — взять хотя бы историю Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Фото: instagram.com