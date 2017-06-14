После безвременной кончины Жанны Фриске ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев воспитывает сына один. Первые два года в судьбе мальчика участвовала мама Жанны, Ольга Владимировна. Теперь у Платона есть другая фаворитка, о трепетных чувствах ребенка, которому так не хватает материнской ласки, СМИ узнали из-за скандала в семье.

На днях Дмитрий сильно повздорил с няней мальчика, Ириной. Его не устраивали ее методы воспитания, которые отличались от представлений мужчины о взращивании сына. Дело дошло до увольнения, но тут вступился Платон. Он скучал и плакал, в итоге заставил папу попросить прощения у женщины, которая стала для него совсем родной.

«Через пару дней Шепелев перезвонил няне со словами: "Я остаюсь при своих взглядах, но хочу, чтобы вы вернулись. Платон без вас не может"», — цитирует слова инсайдера газета «КП».

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Янв 5 2017 в 1:01 PST

Напомним, что Жанна Фриске скончалась, когда Платону было два года. Недавно мальчик отметил свое четырехлетие.

Фото: instagram.com