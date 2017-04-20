4-летнему Платону, мама которого, популярная певица Жанна Фриске, скончалась от рака в самом расцвете сил, живется нелегко. Его папа, шоумен Дмитрий Шепелев, это прекрасно понимает и старается окружить мальчика заботой, путешествует с ним и дарит дорогие подарки. Не имея возможности исполнить главную мечту ребенка, он пытается найти альтернативу. «О чем еще может мечтать четырехлетний мальчишка? Правильно, о мотоцикле. А пока — вот так!», — написал он сегодня.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Апр 20 2017 в 1:50 PDT

В день рождения малыша папа показывал праздничное фото с тортом, который уже надкусил именинник. А вот фотографиями сына предпочитает публику не баловать. Даже на редких снимках, которыми делится отец, лицо ребенка скрыто: так Дмитрий оберегает парня от лишних обсуждений.

Мама успела побыть с сыном два года. С тех пор Шепелеву приходится справляться со всем одному: он не ждет помощи от семьи любимой женщины. Недавно он опубликовал исповедь одинокого отца, передает «Летидор».

Выходные вдвоем Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 10 2016 в 8:51 PDT

Дедушка мальчика, Владимир Фриске, тем временем пишет свою книгу и судится с адвокатом, который не смог обеспечить ему право воспитывать внука. По его мнению, тот состоял в сговоре с защитниками отца ребенка, а обещания «вывести на чистую воду и Шепелева, и "Русфонд"» были всего лишь красивыми словами.

«Я отдал 2,7 миллиона и хочу вернуть хотя бы половину. Я знаю, что он кинул нескольких людей. Например, у женщины он взял три миллиона рублей и действовал по такой же схеме. Я хочу лишить его лицензии», — заявил мужчина изданию «Лайф».

Фото: instagram.com