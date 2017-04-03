В последнее время в Сети ходят слухи о третьей беременности Ксении Бородиной. Телеведущая, которая уже воспитывает двух дочерей, прокомментировала свое «интересное положение».

«Первые роды у меня были долгие: шестнадцать часов. Тейку родила проще: за 4 часа. Мне так и говорили, что вторые роды проходят быстрее. Я, конечно, хочу еще деток, но не хочу ходить беременной и рожать. Это так тяжело. 9 месяцев ходить с животом – Боже! Я и рожать боюсь страшно!», — цитирует ее слова «Собеседник».

Публикация от borodylia (@borodylia)Мар 24 2017 в 8:35 PDT

Звезда «Дома-2» отрицает все предположения и предлагает сравнить ее нынешнюю фигуру с тем, какой она была: активно занимаясь спортом, она сбросила несколько килограммов, а животик в последнее время стал еще более плоским.

«В планке могу простоять четыре-пять минут. Хожу в зал три раза в неделю. Когда с утра иду в зал, потом весь день никакая! Не понимаю, как люди занимаются по утрам и говорят, что это дает им бодрость! Меня спорт выбивает из сил: я потом весь день вареная хожу. Но заниматься надо. Скоро лето», — сообщила она.

Примерный рацион Ксении таков: утром она готовит себе кашу на соевом молоке и свежевыжатые соки, после занятий съедает куриную грудку и салат — например из авокадо, огурца и креветок. На ужин телеведущая предпочитает постные супы.

Фото: instagram.com