Ксения опубликовала фотографию, на которой фолловеры разглядели у нее округлившийся живот и начали поздравлять ведущую со скорым прибавлением. Бородина ответила на все вопросы относительности беременности:

«Ребят, ну вас не понять, то я у вас слишком худая, то приписывают беременность, живот разглядели какой-то))) вы уж определитесь, а то я по-вашему совету кушать начала, может, не стоит, а то придётся выбирать то толстая, то худая, то беременная, других состояний нет просто)))) и уже прям журналисты атакуют с этим вопросом, вы лучше УЗИ работаете))) но кровь не показала беременность, только на днях сдавала, проверяла своё здоровье. Может кровь врет, вам то лучше знать».

Напомним, Ксения Бородина растит двоих дочек — семилетнюю Марусю и годовалую Теону.

Фото: Instagram, Global Look Press