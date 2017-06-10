Для подписчиков Ксении Бородиной сегодняшний день стал вдвойне праздничным: старшая дочь телеведущей принимает поздравления с днем рождения, а еще в Instagram Ксении и ее супруга Курбана Омарова появились первые фотографии их младшей дочери Теи, на которых видно лицо девочки.

Публикация от borodylia (@borodylia)Июн 10 2017 в 6:32 PDT

Публикация от Курбан Омаров (@zimamoscow)Июн 10 2017 в 6:35 PDT

На протяжении полутора лет подписчики знаменитости пытались угадать, на кого похожа Теона, но, как и многие другие знаменитые родители, Ксения старалась не показывать лица маленькой дочки. На всех снимках с малышкой девочка сфотографирована сбоку или со спины.

Подписчики знаменитости отметили, что малышка очень похожа на Курбана: «Папина копия!», «На папу очень похожа)», «Глазки папины))», «Солнышко сладкое ,папина лапонька!». Фотоснимок в Instagram Бородиной собрал за два часа практически двадцать тысяч комментариев и более 372 тысяч лайков.

.(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram.com