18 мая исполнилось полгода сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана. До сих пор подписчики не видели лица малыша — знаменитости успешно скрывали малыша от посторонних глаз. Однако, сегодня Максим Виторган поделился фотографией с малышом в специальной переноске-рюкзачке. «К нам приехал, к нам приехал! И сразу прятки!.. И сразу - прятки! Платон водит, я прячусь», — гласила подпись к снимку.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)Май 21 2017 в 2:04 PDT

Несмотря на то, что лицо малыша скрыто за папиными ладонями, поклонники отметили, что Платон похож на маму – главного редактора журнала L’Officiel.

Напомним, Ксения Собчак родила в ноябре 2016 года. Для Максима Платон стал третьим ребенком — от первого брака актер воспитывает дочь Полину и сына Даниила.

Фото: instagram.com