Александр Кержаков в эту пятницу забрал жену из роддома. Милану Кержакову вместе с мужем встречали родные и близкие: брат Александра Михаил, также футболист; мама Миланы Наталья Тюльпанова и брат Миланы Владислав председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и другие.

Счастливые родители объявили, что выбрали имя для малыша. Они решили назвать сына Артемием. Он появился на свет 10 апреля в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Кержаков присутствовал при родах и поддерживал жену Сразу после рождения спортсмен выложил фотографию с новорожденным, однако его лицо он спрятал за «наклейкой» на фотографию.

Это первый ребенок пары. У Александра есть 12-летняя дочь Дарья от первого брака и 3-летний сын Игорь от второго.

К сожалению, в семье Миланы до рождения сына произошло несчастье: у нее умер отец. Накануне рождения Артемия, 9 апреля, пара открыла благотворительный забег памяти Вадима Тюльпанова. Все средства от него были направлены в помощь жертвам теракта в петербургском метро.

Фото: instagram.com, архивы пресс-служб