Джессика Бил и Джастин Тимберлейк не слишком откровенничают о своей частной жизни. Поэтому прессе приходится довольствоваться источниками из их окружения. На днях инсайдеры сообщили изданию Life and Style, что скоро в семье звездной пары случится прибавление. Более того, актриса сама только что узнала о своей беременности и безмерно счастлива этому факту.

Источники Gossipcop — другого издания, специализирующегося на опровержении слухов, тут же сообщили, что новость о беременности — очередной вымысел, коих в последнее время было предостаточно. СМИ утверждали даже, что пара ждет двойню — и фанаты с радостью делились этой новостью на своих страницах в социальных сетях.

Поклонники пары надеются, что у сына Джессики и Джастина, 3-летнего Сайласа, скоро появится приятель по играм. Мама и папа ужасно хотят второго ребенка и работают над этим, уверены таблоиды.

Напомним, что Джессика Бил и Джастин Тимберлейк поженились осенью 2012-го, а спустя некоторое время актриса оставила карьеру ради семьи и сына. Она с удовольствием ведет дела в их ресторане и рекламирует сладости, изготовлением которых занимаются ее повара, экспериментирует с внешностью и готова посвящать себя лишь той работе, которая ей по душе.

Фото: instagram.com