Ирина Шейк и Брэдли Купер пригласили друзей и родственников на традиционную вечеринку в честь скорого рождения ребенка в свой дом в Лос-Анджелесе. Актер и его мама принимали активное участие в организации праздника.

«Они уже знают пол будущего ребенка, так что украсили дом в соответствии с этим. Ирине надарили много чудесных и очень дорогих подарков для малыша. С ее лица не сходила улыбка до ушей. Праздник оказался лучше, чем она могла себе представить», — сообщил источник E! News.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе почти два года. О беременности модели стало известно несколько месяцев назад, когда она эффектно вышла на подиум в нижнем белье во время модного показа и продемонстрировала округлившийся живот.

Фото: globallookpress. com, eastnews.com