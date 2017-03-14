Вчера ряд российских и иностранных СМИ сообщили о проблемах в отношениях 42-летнего актера Брэдли Купера и 31-летней модели Ирины Шейк. Источником новости стал RadarOnline. «Таким несчастным он не был никогда», — цитирует таблоид слова инсайдера. Предположения подтверждает то, что пару давно не видят вместе.

Сотрудники портала GossipCop, который специализируется на проверке и разоблачении сплетен, связались с источниками, близкми к паре. «Они счастливы и влюблены друг в друга больше, чем когда-либо, и с нетерпением ждут прибавления в семействе. А еще они устали от назойливого внимания папарацци», — сообщили те.

Родить супермодель должна в начале лета или в самом конце мая, сообщает WMJ со ссылкой на E!News.

Фото: globallookpress.com