Как сообщает издание US Weekly со ссылкой на собственные источники, певица Бейонсе родила двойняшек. Счастливое событие произошло на прошлой неделе. Имена и пол малышей не раскрываются.
BREAKING: Beyoncé gives birth, welcomes twins with Jay Z! https://t.co/1my21SrTHG pic.twitter.com/zHj8iRwAhn
— Us Weekly (@usweekly) 18 июня 2017 г.
Напомним, о беременности популярной исполнительницы стало известно в феврале этого года. Будущая мама опубликовала в Instagram снимок с подписью: «Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания».
Бейонсе с супругом Джеем Зи стали родителями уже во второй раз: они воспитывают пятилетнюю дочь Блю Айви.
Фото: instagram.com, gettyimages.com