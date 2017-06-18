Как сообщает издание US Weekly со ссылкой на собственные источники, певица Бейонсе родила двойняшек. Счастливое событие произошло на прошлой неделе. Имена и пол малышей не раскрываются.

Напомним, о беременности популярной исполнительницы стало известно в феврале этого года. Будущая мама опубликовала в Instagram снимок с подписью: «Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания».

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Фев 1 2017 в 10:39 PST

Бейонсе с супругом Джеем Зи стали родителями уже во второй раз: они воспитывают пятилетнюю дочь Блю Айви.

Фото: instagram.com, gettyimages.com