Ксения Собчак, будучи активным пользователем социальных сетей, крайне редко выкладывает семейные фотографии и комментирует жизнь своей семьи. 18 мая ее сыну Платону исполнилось шесть месяцев. Фолловеры надеялись, что Собчак опубликует снимок ребенка, но звезда ограничилась фото колыбели. Однако, сегодня в Instagram телеведущей появилось фото с подросшим малышом. «Платон Максимович и Людмила Борисовна после долгой разлуки», — подписала снимок Ксения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Май 20 2017 в 9:20 PDT

«Храни вас Бог!», «Какой взрослячок!!!», «Любви и здоровья всей семье», «Счастливая бабушка, счастливый внук, счастливая Ксения! Кайф то какой!», «Замечательный пупсик», — писали в комментариях восторженные подписчики.

Напомним, в ноябре 2016 года Собчак впервые стала мамой: у них с Максимом Виторганом родился сын. Долгое время подписчики только предполагали, как назвали малыша новоиспеченные родители. Интригу раскрыл супруг Ксении – фотографией елочной игрушки с именем ребенка.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com