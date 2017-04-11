Вчера СМИ стало известно, что известный режиссер Егор Кончаловский тайно стал папой. Наследника ему подарила новая возлюбленная, Мария Леонова. Сегодня мужчина впервые прокомментировал ситуацию и поделился эмоциями после рождения сына.

«Дорогие друзья, добрый день! Это действительно правда, у меня родился сын, мы назвали его Тимур. Это очень большая и важная новость в моей жизни, вот поэтому в последнее время я был так неактивен в социальных сетях. Спасибо большое и поздравьте меня. До встречи», — сообщил он в Instagram.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Апр 11 2017 в 4:53 PDT

Поклонники поздравили новоиспеченного отца. «Как здорово! От всей души поздравляем Вас! И желаем крепкого здоровья малышу, маме и конечно же папе», «Поздравляем. Бауы берик болсын. Бакытты болсын», «Здоровья малышу, а маме сил и терпения», «Здоровья вам всем! Пусть на еще одного режиссера и актера станет больше!», — пишут они.

Известно, что семья сейчас живет в загородном доме: в отличие от бывшей жены Кончаловского, его новая избранница была не против переезда. Там же обитает мама Егора, Наталья Аринбасарова.

Фото: instagram.com