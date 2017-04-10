2-го апреля новая избранница Егора Кончаловского, Мария Леонова, родила ребенка. Прессе об этом стало известно лишь сегодня. Мужчина тайно забрал женщину из родильного дома и поселился с ней в загородном особняке, из-за которого у него часто возникали конфликты с бывшей возлюбленной.

Не так давно Кончаловский расстался с Любовью Толкалиной, которая была ему гражданской женой. Актриса наотрез отказывалась переезжать в город, рассказывал он, ей нравилась столичная жизнь. Не так давно мужчина признался, что она не устраивала его по всем параметрам, назвав «никакой».

Мария далека от шоу-бизнеса. «Она не актриса, а юрист. Относительно меня — молода. Зовут Маша, как дочку. Познакомились мы в суде. Она меня защитила, и этим мне понравилась», — рассказывал ранее Егор. Она подарила режиссеру сына, его назвали Тимуром. Последует ли за этим предложение руки и сердца — неизвестно. Егор признавался, что пока не решил для себя этот вопрос.

Впрочем, Любовь вряд ли сожалеет о разрыве. С ее личной жизнью тоже все хорошо, судя по поседним сообщениям в прессе: папарацци видели красавицу с харизматичным 63-летним Борисом Гребенщиковым. Также бывший гражданский супруг обеспечил их с дочерью квартирой и ежемесячно оказывает им материальную помощь.

Фото: globallookpress.com, instagram.com