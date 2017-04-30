Совсем недавно Егор Кончаловский снова стал отцом. Его избранница, Мария Леонова, 2 апреля родила мальчика. Его назвали Тимуром. Сегодня режиссер поделился первыми кадрами с малышом. «Мы с Тимуром: дай 5!», — подписал он первый кадр.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Апр 29 2017 в 9:06 PDT

Поклонники пришли в восторг. «Как трогательно! Пусть растёт крепким и здоровым», «Спасибо за откровенную нежность», «Счастье на ладошке! Егор! Вы, благодаря постам в Инстаграм, открылись для меня как потрясающий человек и отец!», — пишут ему в комментариях. По традиции, не забыл Егор и о своей маме, Наталье Аринбасаровой. На видео новоиспеченная бабушка нянчится с внуком. «У мамочки появилось новое любимое занятие: гулять с Тимуром. Интересно, ценит ли это Тимур?», — пошутил Кончаловский.

Публикация от Егор Кончаловский (@egor_konchalovskii)Апр 26 2017 в 8:57 PDT

Напомним, что для Егора это уже второй ребенок. С актрисой Любовью Толкалиной режиссер жил в неофициальном браке, у них родилась дочь Мария, которой сейчас 16 лет.

Фото: instagram.com, globallookpress.com