50-летняя Джанет Джексон впервые показала своего сына, 3-месячного Иссу Аль-Мана. Фотография с ним появилась в Twitter певицы. «Мой малыш и я после сна», — подписала она снимок с мальчиком.

Это ее первый пост в сети после сообщений о разводе. Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Джанет разводится с мужем-миллионером почти сразу после рождения их первенца. Их брак разрушил тотальный контроль мужа.

Муж певицы, Виссам Аль-Мана опубликовал на своем сайте признание в любви к матери своего сына. Он поблагодарил ее за все и выразил надежду, что они останутся в хороших отношенях. «Самому красивому человеку на свете: благодарю тебя за твою божественную любовь, за вечную поддержу и за то, что ты мой лучший друг», — цитирует его слова Daily Mail.

Фото: twitter.com, globallookpress.com, eastnews.ru, gettyimages.com