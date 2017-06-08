Очаровательной Алисе, дочери известного рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, всего три года. Не так давно девочка всерьез увлеклась балетом и даже выступила на концерте в роли белого лебедя. Папа и бабушка поделились в своих Instagram трогательными видео. «Маленький лебеденок», — с нежностью написал отец девочки.

«Единственная религия, которой я верю и свято поклоняюсь-это Театр! Только там можно увидеть настоящие чудеса перевоплощения. Пусть пока из всех движений больше всего нам удается "сон", но я надеюсь, что причастность и Любовь к балету малыши сохранят в своих сердцах на всю жизнь! Спасибо организаторам концертов многодетным родителям Лене и Егору Симачевым! Ребята, на мой взгляд вы делаете очень нужное дело! Есть надежда, что наши дети и внуки будут слушать не только "Лада-седан", но и русскую классику! Спасибо терпеливым Педагогам, благодаря которым из неуклюжих "цыплят", вылупляются прекрасные "лебеди"! А пока... болтушка и егоза замолкает попадая в ауру сцены, гаснет свет и только строгий голос Владимира: "Алиса, работаем!!!", заставляет ее вернуться к действительности», — рассказала бабушка Симона.

Фото: instagram.com