2 октября 2015 года актриса Екатерина Климова стала мамой в четвертый раз, а вот становиться бабушкой не торопится. Она поддерживает решение своей взрослой дочери не иметь детей — по крайней мере сейчас.

«Она мне уже заявила: "Я детей не хочу!" И я понимаю, почему у нее такая позиция. Трудно быть старшей в большой семье, когда все болеют, плачут, растут, капризничают. Такая накапливается усталость от большого количества детей в доме, что появляется желание уединиться, пожить в свое удовольствие. Я тоже не думала и не мечтала о большой семье. Но так сложилось», — цитирует сайт Letidor слова актрисы со ссылкой на «7 Дней».

15-летней Лизе еще рано серьезно задумываться о таких вещах, считает актриса. Вполне возможно, что она по примеру мамы когда-то тоже станет многодетной матерью.

Фото: instagram.com