Тем, кто связал жизнь со знаменитостью, часто бывает нелегко, но по большому счету это их выбор. Дети — совсем другая история, и как бы артист не старался, его внимания всегда будет не хватать. Российская и украинская исполнительница Ани Лорак в недавнем интервью призналась, что ее дочь София скучает по маме.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Янв 7 2017 в 12:14 PST

«Недавно была в кругу сверстников и подружек на дне рождения, куда я не смогла прийти — у меня как раз был концерт в этот день. София говорит: "Мама, ну почему ты не пришла?" Отвечаю: "Мамочка на работе, поет для людей на концерте". В следующий раз я тоже не смогла прийти на мероприятие, где все были с мамами. Приходит ко мне, смотрит обиженно: "Мама, ты что, вообще там одна работаешь?". Или спрашивает: "А ты можешь сказать — я не хочу петь сегодня?"», — цитирует певицу Letidor со ссылкой на kp.ua.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Фев 3 2017 в 10:17 PST

София растет очень рассудительной девочкой и не любит, когда с ней сюсюкаются. Есть у малышки и особенные способности. «Таланты проявляет во всех сферах — решает сложные для ее возраста математические задачки, у нее хорошо развита логика, она продолжает учить три языка», — похвасталась Ани Лорак.

Папа девочки — бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. С певицей он познакомился на курорте в Турции в 2005 году. «Все определилось за секунды. Мы встретились глазами, и между нами прошел какой-то электрический ток», — вспоминает звезда. Ради нее мужчина выучил русский язык, бросил все, переехал в чужую страну. Через два года сделал ей предложение руки и сердца. 15 августа 2009 года они поженились.

Фото: instagram.com