Сегодня сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отмечает день своего рождения. Мальчику исполнилось 4 года, и на праздник папа заказал для него торт, сдобренный кремом и усыпанный свежими ягодами:

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Апр 7 2017 в 4:45 PDT

Половина торта уже съедена, а марципановая цифра надкушена именинником.

«4!», — с гордостью написал под снимком отец.

«С днем рождения, Платошку!!!», «Вкусного Дня Варенья!!!», «Как быстро летит время! Поздравляем малыша и папу с датой», «С Благой вестью вас Дима,с днем рождения Платона.Пусть растет самым-самым счастливым мальчиком», «Поздравляю маленького ангела! С таким папой он вырастет настоящим мужчиной», «С днем рождения , пусть растет счастливым , читаю вашу книгу , очень трогательно!», — поздравляют подписчики.

Семья Фриске тоже поздравила мальчика с праздником, правда они могут сделать это лишь на расстоянии. Сегодня ночью Наталья, тетя Платона, посвятила мальчику трогательное видео. Она уверена, что родители смогут гордиться парнем, когда он вырастет.

Выходные вдвоем Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 10 2016 в 8:51 PDT

Платон появился на свет в 2013 году, его мама скончалась летом 2015 года. Папа воспитывает ребенка один. В одном из телеэфиров передачи «Пусть говорят» он говорил, что он не препятствует вчтречам сына с родственниками. «Никогда не существовало никаких запретов на общение бабушки и дедушки с внуком. Я прекрасно понимаю, что в родителях Жанны есть ее частичка, и они близкие для Платона. Конечно, я буду очень рад, если после нашего разговора раздастся звонок, и родители Жанны захотят увидеть внука. Пока этого желания не было», — цитируют его слова СМИ.

Недавно Дмитрий Шепелев написал исповедь одинокого отца, передает «Летидор» .

Фото: instagram.com