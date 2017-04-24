Сегодня 47-летняя Дженнифер Лопес побывала на шоу Эллен Дедженерес. Она привела с собой детей — девятилетних близнецов Макса и Эмму. Брат с сестрой не привыкли к камерам и публике и вели себя несколько скованно.

Чтобы разрядить обстановку, ведущая сделала комплимент платью девочки, которое сочеталось с маминой юбкой. «Да, она моя маленькая копия», — обняла малышку Дженнифер.

Певица также поделилась подробностями романа с 41-летним экс-бейсболистом Алексом Родригесом.

Их первая встреча прошла очень просто: «Мы обедали в одном и том же ресторане. Когда я уже уходила, я увидела его. Решила, что нужно поздороваться, подошла ближе и тронула за плечо. "Привет, Алекс" — сказала я». Оказалось, что оба они живут в Лос-Анджелесе, а номер певицы у спортсмена был уже очень давно, он просто не решался позвонить ей. Спустя некоторое время они уже ужинали вместе.

«Я совершенно не помню, что мы ели. Помню, что время провели отлично. Ужином ограничились. Мамочка не ложится в постель на первом же свидании», — улыбнулась звезда.

Очаровал всех Макс: с самого начала он начал прятаться за диван, а потом и вовсе забрался в коробку и отвечал на вопросы сквозь щель. В конце передачи мальчик случайно выломал одну из стенок и сильно смутился. «Ничего страшного, у твоей мамы много денег, она все нам починит», — со смехом приободрила его Эллен.

Фото: кадры из шоу Эллен Дедженерес