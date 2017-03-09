Джениффер Лопес закрутила роман с 41-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Спортсмен считается дамским угодником и уже успел покорить многих известных женщин, в числе которых была Кэмерон Диаз, Мадонна и Кейт Хадсон.

«Они только недавно познакомились. Ничего серьезного. Джей Ло просто приятно проводит время. Дженнифер и Алекс оба не стремятся к серьезным отношениям, а лишь хотят развеяться», — сообщил источник E!News.

Не знаем, действительно ли Дженнифер так уж легко относится к отношениям с мужчинами. После развода с еще одним дамским угодником, певцом Марком Энтони, она рассталась с изменившим ей танцором Каспером Смартом. А совсем недавно ей приписывали роман с музыкантом Дрейком, которого тоже постоянно видят в компании разных девушек. Возможно, Лопес решила последовать примеру мужчин и тоже просто брать от жизни все и теперь не стремится к официальному браку.

Фото: globallookpress.com, eastnews.com